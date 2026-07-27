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Захарова: Киев "десятками и сотнями имен" включает в базу "Миротворца" детей

ТАСС

Экстремистский сайт "Миротворец" (признан в России экстремистским и запрещен) цинично размещает данные о детях, причем не единично, а целыми группами, обвиняя их в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Более 100 детей оказались в базе "Миротворца" за 2025 год, еще несколько десятков попали туда с начала 2026 года, и список исчисляется уже "десятками и сотнями имен", указала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Киев "десятками и сотнями имен" включает в базу "Миротворца"* детей
© ТАСС
"Самое циничное, что на указанном ресурсе размещаются данные детей несовершеннолетних. Если раньше такие факты носили единичный характер, то сейчас детей вносят целыми группами, - отметила дипломат. - Среди них есть не только россияне, есть граждане Белоруссии, Украины самой же, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдавии".

"Как бы абсурдно, а на самом деле дико и безнравственно это ни звучало, детей обвиняют - прямая цитата - в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и в сознательном нарушении государственной границы Украины, - обратила внимание Захарова. - <...> Сейчас это десятки и сотни имен".