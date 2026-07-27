Захарова: Киев "десятками и сотнями имен" включает в базу "Миротворца"* детей

Экстремистский сайт "Миротворец" (признан в России экстремистским и запрещен) цинично размещает данные о детях, причем не единично, а целыми группами, обвиняя их в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Более 100 детей оказались в базе "Миротворца" за 2025 год, еще несколько десятков попали туда с начала 2026 года, и список исчисляется уже "десятками и сотнями имен", указала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Самое циничное, что на указанном ресурсе размещаются данные детей несовершеннолетних. Если раньше такие факты носили единичный характер, то сейчас детей вносят целыми группами, - отметила дипломат. - Среди них есть не только россияне, есть граждане Белоруссии, Украины самой же, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдавии".

"Как бы абсурдно, а на самом деле дико и безнравственно это ни звучало, детей обвиняют - прямая цитата - в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и в сознательном нарушении государственной границы Украины, - обратила внимание Захарова. - <...> Сейчас это десятки и сотни имен".