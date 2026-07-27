Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

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«Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение», — сказала дипломат.

Захарова словами Цветаевой описала позицию Урсулы фон дер Ляйен по газу из РФ

Захарова добавила, что этим финансовым группировкам «наплевать» на судьбу Европы. По ее словам, их основной задачей является собственное обогащение.

2 июля Захарова заявила, что фон дер Ляйен является «отменной вруньей». Дипломат прокомментировала заявление главы ЕК о том, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия и отключила Европе газ. По словам представителя МИД РФ, «Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы».