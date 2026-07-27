«Это чрезвычайно опасно»: Песков о расширении Киевом конфликта на Иран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасным расширение географии боевых действий, к которому прибегает киевский режим. Комментируя недавнюю атаку ВСУ на иранское торговое судно, в результате которой погиб член экипажа, представитель Кремля подчеркнул необходимость решительной борьбы с украинским руководством.

«Это чрезвычайно опасно. Это очередной виток напряженности. Надо бороться с киевским режимом», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о последствиях удара по судну в акватории Каспийского моря.

Напомним, что инцидент произошел в минувшую субботу. По заявлению Министерства иностранных дел Ирана, украинская сторона нанесла удар по торговому кораблю, что привело к гибели моряка. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи отметил, что подобные действия совершаются Киевом по наущению Израиля с целью спровоцировать масштабный конфликт и втянуть европейские страны в противостояние на Ближнем Востоке.

Посол исламской республики в России Казем Джалали подчеркивал, что судно не перевозило никаких военных грузов.