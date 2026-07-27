Песков: телефонный разговор Путина будет не с Трампом, но важным

Международный телефонный разговор лидера российского государства Владимира Путина будет не американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Однако, по словам пресс-секретаря, беседа будет очень важная.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор Владимира Путина. Он состоится сегодня, 27 июля, во второй половине дня.

Напомним, 5 июля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры государств разговаривали 1 час 25 минут, инициатором стала американская сторона.