Путин: взаимодействие Госдумы и кабмина вышло на новый уровень

Взаимодействие между правительством и Госдумой вышло на новый уровень в последние годы, единая система публичной власти укрепилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За период вашего созыва приняты важнейшие законодательные акты, закладывающие надежную правовую основу на будущее. С прошлого года запущены обновленные национальные проекты и программы развития. Работа по их законодательному сопровождению ведется парламентом в тесной координации с правительством Российской Федерации. Такое взаимодействие вышло на новый уровень, укрепилась единая система публичной власти, повысилась ответственность перед людьми", - сказал глава государства на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.