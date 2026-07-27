"На кону – судьба, будущее нашего народа": Путин заявил о новом мироустройстве

В Кремле Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы после завершающего заседания восьмого созыва. Президент отметил, что парламентарии полностью оправдали высокий статус народных представителей. Быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, направленные на поддержку спецоперации, социальной сферы, экономики.

Глава государства особо подчеркнул, что в основе всех принятых решений лежат интересы граждан. А также сплочённость разных политических сил в нижней палате. За пять лет депутаты одобрили почти три тысячи законодательных актов, из них две трети получили поддержку всех фракций.