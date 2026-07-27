Путин ответил на призывы "смелее" действовать в СВО

Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, и добьется своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

"Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - подчеркнул глава государства.

Путин высказался о целях СВО