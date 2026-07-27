Путин: в РФ выстроена целостная система правовых гарантий участникам СВО

Сформирована и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников специальной военной операции и их семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

"Выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции, семей защитников Отечества", - отметил глава государства.