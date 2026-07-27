Эксперт Степанов: Новая Зеландия создает агентурную сеть в РФ для диверсий

Служба безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз", предпринимает попытки формирования агентурной сети на востоке России, целью которой является не только сбор закрытых сведений, но и диверсионная работа. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"С учетом специализации службы безопасности и разведки Новой Зеландии - а именно она занимается агентурной разведкой - есть однозначное понимание о попытках формирования агентурной сети на востоке России с целью не только сбора закрытых сведений, но и вполне реального обеспечения возможностей последовательной подрывной и диверсионной работы", - заявил эксперт.

По его словам, активизация новозеландской разведки на российском направлении связана с тем, что альянс "Пять глаз" приоритизирует контроль за военно-техническим сотрудничеством РФ с региональными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая КНДР, Китай и другие страны.

"Новая Зеландия встала на прямой путь конфронтации с Россией через разведывательные инструменты, которые, конечно же, подчиняются Великобритании и США", - добавил Степанов.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании 55-летнего жителя Хабаровска, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в альянс "Пять глаз". По данным ведомства, из корыстных побуждений он передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержанный заключен под стражу.