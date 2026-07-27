В Госдуме нашли неожиданный способ избежать третьей мировой войны

Снизить вероятность третьей мировой войны поможет борьба с первопричиной происходящего и уничтожение заводов по производству беспилотных летательных аппаратов в Европе. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, именно произведенные в Европе дроны атакуют мирных жителей в России, и это дает основания для нанесения ответных ударов.

«Эти заводы опосредованно занимаются массовыми убийствами российского населения, а значит, должны стать законными военными целями для армии России. Считаю, что таким точечным уничтожением этого производства БПЛА мы не провоцируем конфликт с НАТО, а, наоборот, снижаем вероятность начала третьей мировой», — уверен Журавлев.

Парламентарий отметил, что в ином случае придется наблюдать, как над Россией «будут роиться вражеские дроны в таком количестве, наша ПВО будет не в состоянии их сбить».

В Кремле сделали заявление о возможном начале третьей мировой войны

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. Также под удар попали производства и места хранения дронов дальнего действия.