Брифинг Захаровой пройдет на территории Ржевского мемориала

Выездной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики пройдет 27 июля на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Начало ожидается в 14:00 по московскому времени. Брифинг проводится в очно-заочном формате, предполагает вступительную часть и ответы на вопросы.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт в июне 2020 года и посвящен памяти бойцов, погибших в кровопролитных сражениях под Ржевом в 1942-1943 годах. Центральная фигура комплекса - 25-метровый воин с автоматом ППШ, переходящий в силуэт журавлей как символ душ павших солдат.