Путин наградит наиболее отличившихся парламентариев

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с депутатами Госдумы VIII созыва и наградит особо отличившихся законодателей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он встретится с депутатами Государственной думы Федерального собрания, которая завершила сессию сегодня. Путин выступит перед ними, перед депутатами VIII созыва, и также наградит особо отличившихся законодателей", - отметил представитель Кремля.