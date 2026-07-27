Песков назвал домыслом информацию об обсуждении Зеленским с Трампом воздушного перемирия
Пока сообщения о возможном обсуждении Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом инициативы воздушного перемирия на Украине не более чем измышления СМИ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась", - ответил Песков на вопрос о появлении публикаций по теме возможного обсуждения воздушного перемирия.
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"Но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет", - добавил он.