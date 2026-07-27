Высказывания Путина о развязывании СВО объяснили

Слова президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) и развязывании ее Киевом при поддержке Запада — ответ на мнение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости заморозки конфликта и непонимании ее причин. Об этом заявил российский политолог Георгий Бовт, его слова приводит BFM.

Ранее, во время встречи с российским лидером Токаев заявил, что «его скромное мнение» заключается в том, что «конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0» при поддержке таких стран как США.

По мнению Георгия Бовта, смысл высказываний Путина в том, чтобы вновь внятно донести позицию России.

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«Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией в том числе на тезис [Токаева] о "непонимании причин конфликта"», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в своем заявлении после слов Токаева о заморозке СВО Владимир Путин выразил готовность ужесточить действия России в море.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заявление Токаева о конфликте на Украине не стало неожиданностью для Кремля.