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Володин заявил, что депутаты Госдумы не позволят посягать на ценности и суверенитет России

Газета.Ru

Российская Федерация открыта для диалога, но на равных, депутаты выступают за многополярный мир и не позволят посягать на ценности и суверенитет страны. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время заключительного пленарного заседания восьмого созыва.

Володин: Россия открыта для диалога, но на равных
© РИА Новости
«Определяя наши задачи по развитию межпарламентских связей, мы руководствовались принципом «Россия открыта для диалога, но на равных», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия хочет выстраивать с другими государствами отношения, которые будут основаны на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов. Именно на этот фундамент опирались депутаты, когда речь шла о межпарламентских связях, отметил Володин.

Спикер нижней палаты добавил, что депутаты делали все, чтобы укрепить отношения с теми, кто разделяет принципы Российской Федерации.

Володин подчеркнул, что дружба является «улицей с двусторонним движением», Россия не приемлет вмешательство во внутренние дела независимых государств.