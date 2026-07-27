Володин заявил о выполнении посланий президента РФ Федеральному собранию

Послания президента России Федеральному собранию предыдущих лет полностью выполнены. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что ключевыми приоритетами работы Думы восьмого созыва являются реализация послания президента, достижение цели национального развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей.