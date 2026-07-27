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Володин заявил о выполнении посланий президента РФ Федеральному собранию

ТАССиещё 4

Послания президента России Федеральному собранию предыдущих лет полностью выполнены. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин заявил о выполнении посланий президента РФ Федеральному собранию
© ТАСС

Он отметил, что ключевыми приоритетами работы Думы восьмого созыва являются реализация послания президента, достижение цели национального развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей.

"В отношении реализации первого приоритета отмечу - послание президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью на 100%", - заявил Володин.