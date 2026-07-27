Великобритании необходимо не оказывать помощь «нацистскому режиму» на Украине, а задуматься о собственной безопасности. Об этом «Ленте.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова премьера Британии Энди Бернема о поддержке Киева.

Парламентарий призвал Бернема подумать о безопасности своей страны. Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что вскоре на боевое дежурство в ВМФ поступят ракеты «Посейдон», представляющие опасность для любого врага. Соединенному Королевству стоит «об этом думать всегда», указал политик.

«Надо не размахивать руками, оказывая помощь нацистскому режиму, а подумать о собственной безопасности. Никто не мешает им жить и развиваться нормально, а вы пытаетесь лезть на рожон. Могут нарваться на ответ», — сказал Джабаров.

До этого премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России незадолго до визита в Соединенное Королевство президента Украины Владимира Зеленского.