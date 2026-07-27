Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, исполнительница давно перестала быть той Примадонной, которой ее до сих пор считают в России.

— В России никак не могут привыкнуть, что Пугачева — враг, который считает все население нашей страны быдлом и, особо не скрываясь, помогает нашему противнику, — отметил парламентарий.

По мнению Журавлева, сегодня артистка представляет из себя «совершенно другую субстанцию». По словам парламентария, Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* отправляет деньги Вооруженным силам Украины. Депутат подчеркнул, что не понимает, что еще должна сделать артистка, чтобы превратиться в России в «существо нежелательное и даже вредоносное», передает Life.ru.

Во время музыкального фестиваля в Юрмале Пугачева опровергла слухи о проблемах с сердцем. По ее словам, она сломала ногу, повредив тазобедренный сустав. Из-за этого она была вынуждена соблюдать постельный режим и оставалась обездвиженной на протяжении четырех месяцев.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.