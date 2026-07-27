Выпущенный Западом джинн из бутылки, ВС РФ в Арктике и единство России. Заявления Путина

Наличие Вооруженных сил России в Арктической зоне никому не угрожает, но обеспечивает интересы страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

Он также назвал чрезвычайно важным для России чувство народного единства.

По словам Путина, западные страны приняли несколько решений без оглядки на международное право и выпустили джинна из бутылки.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Политика западных стран

Страны Запада приняли несколько решений без оглядки на международное право: "[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джинна из бутылки".

Западные страны "начали править, причем начали править сразу на практике": "Вспомните события в Югославии. Я сейчас не буду давать оценок, это сложный процесс, но - разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее".

Агрессивные действия, много лет совершавшиеся Западом в отношении России, спровоцировали конфликт на Украине и вынудили Москву начать спецоперацию: "Двигались, двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот. Причем кровавый, антиконституционный. И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И это, вот именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, привели к сегодняшнему конфликту на Украине. И вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины".

Западные страны обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, но они "плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации".

Мощь России

"Мощь государства сегодня состоит из очень многих компонентов: это экономика, финансы, информационная безопасность, это, безусловно, промышленность. Все важно".

Россия чувствует себя спокойно и уверенно, у нее есть возможности защищать свои интересы в полном объеме: "Вы знаете, мы чувствуем себя очень спокойно и уверенно, потому что и международное право на нашей стороне, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у нас в полном объеме".

Враг будет разбит, победа будет за Россией: "Сделаем все, чтобы враг был разбит, а победа была за нами".

"Циркон"

Такое оружие, как "Циркон", имеют не многие страны мира, а Россия его совершенствует: "Не много стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше".

Работа с гиперзвуковой ракетой "Циркон" еще идет, но она становится все более и более точной: "Там еще работают с ним ["Цирконом"], надо точно смотреть. Но последнее применение показывает, что он становится все более и более точным".

Единство жителей России

"Прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. В первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее".России как многонациональной стране чрезвычайно важно чувство народного единства: "Это очень важно для нас. Наша с вами общая задача - потом сохранить это чувство единства многонационального российского народа".

Люди, которые в тылу помогают бойцам СВО, делают это от чистого сердца и чувствуют свою причастность к большому и нужному делу: "То есть они настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них чувство тревоги возникает: "А мы будем востребованы так же, как сейчас?" Это важно. И нам нужно вместе подумать над тем, как на будущее это сохранить, без всякого сомнения".

Герои СВО

Потомки будут учиться на примере героев спецоперации, много для этого делается уже сейчас: "Обязательно будут [учиться на примерах героев СВО] и не только будут, и сейчас это происходит уже, думаю, вы должны были это заметить, ведь мы стараемся поддержать и всякие творческие начала, и песни пишут, и фильмы снимают, и книжки пишут уже".

Россияне должны понимать, что сейчас и в будущем государство "будет отвечать самым большим вниманием" людям, которые рискуют своей жизнью ради защиты его интересов, и "относиться с заботой к их интересам".

Важность встреч с военнослужащими

Каждая эпоха рождает своих героев, и герои спецоперации сейчас пишут историю: "В учебники истории уже сейчас включаются определенные разделы. Вы знаете, ведь река времени, она бесконечна, и каждая, и каждая эпоха рождает своих героев, и таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению, но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот все вы пишете историю".

Бойцам спецоперации сейчас сложнее, потому что они каждый день рискуют жизнью: "Вам сложнее даже сейчас, чем мне, потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью, и, конечно, страна должна знать об этом".

Личные встречи с военнослужащими России будут продолжены: "Считаю, что такие встречи, как сегодня, и не по праздничным поводам, имеют большое значение. Безусловно, я буду их продолжать".

Всегда что-то упускается из виду при принятии решений по социальным вопросам, а встречи с людьми, в том числе с военными, позволяют это выявить: "Жизнь у нас сложна и многообразна, часто люди просто не замечают, когда принимают решения, где-то сидя наверху, а снизу-то люди живут в рамках этих принятых решений".

Развитие флота

Крупные корабли будут оставаться базой для развития флота: "Для крупных кораблей и подводного флота и крупных надводных кораблей не просто есть свое место, они безусловно будут оставаться базой для развития флота в целом".Безэкипажные катера (БЭКи) могут быть очень эффективным в ближней зоне средством: "Тем более, что развиваются средства поражения, которые можно размещать на этих кораблях и катерах".

Подводные и надводные безэкипажные катера появляются у России и эффективно работают в зоне боевых действий: "У нас появляются и подводные, и надводные БЭКи, и очень эффективно работают, в том числе в зоне боевых действий".

У России появляются небольшие корабли, оснащенные современным оружием: "И у нас появляются, и давно уже есть небольшие по водоизмещению, по тоннажу корабли, но оснащенные современным оружием".

Политика киевского режима

Представители украинского режима "передрались, переругались, как пауки в банке": "Делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров. Делят и друг друга сживают со свету".

Идеология киевского режима основана на принципах неонацизма и крайнего национализма: "Неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, - и национализм, и неонацизм очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда нынешний режим [в Киеве] начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реально режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма. Национализм, понятно, - он не за себя, он против других. Патриотизм - за родину, но не против кого-то. А национализм - за себя, но главное - против других".

Киев на сегодняшний день публично возрождает нацистскую идеологию: "И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично".

Агрессия киевского режима против мирного населения не вызывает удивления с учетом его приверженности идеологии неонацизма: "Поэтому ничего удивительного здесь нет".Украина рано или поздно лишится западных земель: "Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало. Рано или поздно, не завтра, а может быть, не послезавтра - год, два, десять, пятнадцать [лет], но все исторически встанет на свои места".

Важность Арктики

Богатства России будут прирастать Арктикой, это очень важный регион для страны: "Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика".Россия и дальше продолжит осваивать Арктику: "У нас освоенный регион, и мы его будем дальше осваивать, очень важный с точки зрения экономических интересов "Трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь, там же - места дежурства российских подлодок: "Трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь, там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже"."Мы уже целую программу наработали и будем это делать дальше: создание условий для того, чтобы люди могли там жить и работать. Имеется в виду и облагораживание, создание хороших условий в ключевых городах Арктической зоны. Большая работа".

Наличие ВС России в Арктической зоне никому не угрожает, но обеспечивает интересы страны: "И, безусловно, наличие там наших вооруженных сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества, - очень важная составляющая всей работы в Арктике".

Защита и развитие Северного морского пути

Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет "защищать свои интересы, так же как и Северный морской путь".

Для использования логистических возможностей Северного морского пути нужно развивать порты и прибрежную логистику: "Для этого нужно обеспечить деятельность соответствующих служб по спасению судов и экипажей, если они терпят бедствие. Для этого нужно обеспечить, безусловно, и безопасность, в том числе и в первую очередь с помощью Военно-морского флота. По всем этим направлениям мы работаем и будем работать".