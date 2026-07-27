"Анкоридж" сливают по схеме уничтожения Минских соглашений, но в Москве это уже поняли. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Анкоридж сливают по схеме уничтожения Минских соглашений, которая применялась и до 2014 года", - отметил он в статье, размещенной на сайте движения.

Политик перечислил основные этапы этой схемы: коллективный Запад предлагает некоторые условия России, а она на них соглашается; украинская сторона, которая должна контролироваться коллективным Западом, не выполняет ровно ничего из обещанного, и на Западе беспомощно разводят руками; когда Россия в ответ также перестает придерживаться достигнутых договоренностей, ее объявляют агрессором и угрозой мировой цивилизации.

"Однако в Москве эту схему уже раскусили и понимают, что в эту игру можно играть вдвоем и даже большим числом. Подрыв репутации коллективного Запада обеспечивает поддержку РФ глобального Юга, который не желает включаться в антироссийскую травлю. А тогда вышеуказанная схема перестает работать", - заключил он.

В августе 2025 г. в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, основной темой переговоров было урегулирование украинского конфликта.