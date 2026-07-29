В Совфеде заявили о нежелании Украины дипломатического урегулирования

Киев не демонстрирует готовности к диалогу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются расширить географию своих атак, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишут «Известия».

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По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом он якобы обсуждал дипломатическое урегулирование конфликта.

Политолог призвал отказаться от иллюзий о роли США в украинском урегулировании

«То, что творят украинские террористы в воздухе, на земле и, главное, против гражданских лиц и детей, полностью расходится с благодатностью рассуждений Зеленского насчет дипломатических инициатив», — подчеркнул Карасин.

Ранее президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, диалог должен идти «на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле».