Россия готовит ответные меры на новые санкции Норвегии

Москва прорабатывает ответ на недавно расширенные Норвегией санкции, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Об этом дипломат сообщил РИА Новости.

По его словам, Норвегия синхронизировала свои санкции с 20-м пакетом Евросоюза, затронув энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.

Корчунов подчеркнул, что Осло последовательно присоединяется к нелегитимным односторонним санкциям ЕС против России.

«В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры», — сказал посол.

Ранее газета Financial Times отмечала, что страны ЕС неохотно поддерживают санкции против России из-за ущерба бизнесу.