Государства Запада обещали Михаилу Горбачеву не расширять Североатлантический альянс, однако они нарушили все свои обещания. Об этом вспомнил президент России Владимир Путин во время встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ).

«Пообещали нам в свое время, Горбачеву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, — одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», — заявил глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Москва только ответила на организованную Киевом войну при поддержке Запада и никак не провоцировала конфликт. Президент также подчеркнул, что именно Украина развязала войну в отношении юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.