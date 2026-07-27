Россия обратилась к Молдавии с предупреждением

Москва даст адекватный, но не обязательно симметричный ответ на все недружественные инициативы Кишинева. Об этом заявили "Известиям" в МИД РФ.

"Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться, - указали в министерстве. - Ясно одно - все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной.

Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ".