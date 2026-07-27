Путин: попытки изолировать Россию в оборонной сфере терпят фиаско

Участие российского Военно-морского флота (ВМФ) в международных учениях говорит о том, что попытки изолировать РФ в оборонной сфере терпят фиаско, сообщил на встрече с российскими военными моряками в Петербурге президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, в мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые ВМФ для обеспечения безопасности РФ и укрепления многополярного мира. Глава государства добавил, что военные моряки достойно служат и приумножают традиции отечественного флота.

Кроме того, он назвал ВМФ важной частью российской ядерной триады. В День ВМФ, 26 июля, лидер РФ встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер сказал, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит. При этом Путин допустил, что Украина "в конце концов" потеряет свои западные земли, которые были "подарком Сталина".