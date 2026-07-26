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Медведев прокомментировал намерение ЕС запретить участникам СВО въезд в Европу

ТАСС

Если Евросоюз запретит участникам СВО въезд на его территорию, миллионы российских граждан на десятилетия возненавидят все европейское. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев прокомментировал намерение ЕС запретить участникам СВО въезд в Европу
© ТАСС

Ранее о таком намерении заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть всё европейское. Но именно это ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever!" - написал политик в своем канале в "Максе".