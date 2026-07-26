Медведев прокомментировал намерение ЕС запретить участникам СВО въезд в Европу

Если Евросоюз запретит участникам СВО въезд на его территорию, миллионы российских граждан на десятилетия возненавидят все европейское. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее о таком намерении заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.