Медведев прокомментировал намерение ЕС запретить участникам СВО въезд в Европу
Если Евросоюз запретит участникам СВО въезд на его территорию, миллионы российских граждан на десятилетия возненавидят все европейское. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее о таком намерении заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
"Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть всё европейское. Но именно это ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever!" - написал политик в своем канале в "Максе".