Медведев прокомментировал слова Драпатого в адрес россиян

Нет смысла отдельно бороться с такими персонажами, как новый главком ВСУ Михаил Драпатый. Нужно уничтожить всю неонацистскую конструкцию киевского режима, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Слова Драпатого о необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню он назвал смрадным русофобским плевоком, а самого главкома сравнил с грязью, приставшей к "бандеровскому сапогу в ходе "победного марша".

"В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином", - констатировал Медведев.

Пост Драпатого об аудите в ВСУ назвали фейком

Ранее в медиапространстве получило распространение видеоинтервью Драпатого, который назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование". Кроме того, он назвал население Донбасса "не желающим работать контингентом, которому не важно, в какой стране жить". По его словам, жителей ДНР и ЛНР нужно перевоспитать в духе украинского национализма.