Путин: бойцы на СВО восстанавливают историческую справедливость

Участникам СВО приходится восстанавливать историческую справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.
Он напомнил, что Украина всегда делилась на левобережную и правобережную. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Представители Донбасса просили еще советское правительство принять решение включить их в РСФСР.
"А потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. А на вопрос представителей Донбасса: "Мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой Россией?", Владимир Ильич ответил: мы же решили. Ответ [Донбасса] был такой: "надо перерешать". Вот перерешали. Теперь нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло историческое", - сказал он.