Путин: бойцы на СВО восстанавливают историческую справедливость

Участникам СВО приходится восстанавливать историческую справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.

Он напомнил, что Украина всегда делилась на левобережную и правобережную. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Представители Донбасса просили еще советское правительство принять решение включить их в РСФСР.