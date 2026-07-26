Путин: украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма

Идеология киевского режима основана на принципах неонацизма и крайнего национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.

"Неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, - и национализм, и неонацизм очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда нынешний режим [в Киеве] начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реально режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма. Национализм, понятно, - он не за себя, он против других. Патриотизм - за родину, но не против кого-то. А национализм - за себя, но главное - против других", - сказал глава государства.