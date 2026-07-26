Путин: Запад "плевать хотел" на свое обещание не расширять НАТО

Западные страны обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, но плевать они хотели на свои обещания и на озабоченности Москвы. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

"Пообещали нам в свое время - Горбачеву Михаилу Сергеевичу, - что не будут расширять НАТО. [Итог] - одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее. Плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации", - констатировал он.