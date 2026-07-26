Отечественные специалисты непрерывно модернизируют системы защиты для эффективного отражения регулярных атак вражеских беспилотников и ракетных ударов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российские конструкторы и инженеры активно улучшают технологии перехвата вражеских воздушных целей, передает РИА «Новости». Государство принимает все необходимые меры для надежного противодействия регулярным угрозам со стороны киевского режима.

«Идет же гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждая неделя или месяц - и все меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность», – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил об активном создании передовых систем защиты от беспилотников.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об успешном отражении атак вражеских дронов российскими военными.

Британский военный эксперт Джастин Бронк отметил наличие у Вооруженных сил России самых эффективных в мире средств противодействия БПЛА.