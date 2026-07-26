Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

Западные страны приняли целый ряд решений без оглядки на международное право и выпустили джина из бутылки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

"[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки", - констатировал он.

Путин напомнил, что современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе Устава ООН, который формировался странами-победительницами.

"Вот этот устав - это основа современного международного права. Правила определенные были созданы, - отметил президент РФ. - А потом, когда Советский Союз развалили - одно из государств - основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений, - оно перестало существовать. И так называемые победители в холодной войне, это не только США, а и весь коллективный Запад, вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне".

После этого, продолжил Путин, западные страны "начали править, причем начали править сразу на практике".

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