Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине

Запад беспрестанно расширял НАТО на восток и проигнорировал антиконституционный переворот в Киеве. Все это привело к конфликту на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В День ВМФ президент приехал в Санкт-Петербург, где пообщался с российскими военными моряками.

Путин спрогнозировал, что Украина потеряет западные территории

Он отметил, что блок НАТО постоянно расширялся на восток, пока не добрался до Украины. Тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в западный военный альянс.

В итоге в Киеве совершили кровавый и антиконституционный госпереворот, а Запад «сделал вид, что ничего не страшного, так и надо».