Путин рассказал, что привело к конфликту на Украине
Запад беспрестанно расширял НАТО на восток и проигнорировал антиконституционный переворот в Киеве. Все это привело к конфликту на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
В День ВМФ президент приехал в Санкт-Петербург, где пообщался с российскими военными моряками.
Путин спрогнозировал, что Украина потеряет западные территории
Он отметил, что блок НАТО постоянно расширялся на восток, пока не добрался до Украины. Тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в западный военный альянс.
В итоге в Киеве совершили кровавый и антиконституционный госпереворот, а Запад «сделал вид, что ничего не страшного, так и надо».
«И это, именно эти действия абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, они и привели к сегодняшнему конфликту на Украине», — сказал Путин.