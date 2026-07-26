Путин считает, что бойцам СВО сложнее, чем ему

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ отметил, что бойцам спецоперации сейчас сложнее, чем ему, потому что они каждый день рискуют жизнью.

"Вот сейчас вот только коллега ваш говорил о графике: о моем графике работы, о своем графике работы. Ну что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете, и вы на острие, - отметил глава государства в ходе беседы. - Вам сложнее даже сейчас, чем мне, потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью, и, конечно, страна должна знать об этом".