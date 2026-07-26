Путин назвал "бредом собачьим" объявление русских нетитульной нацией на Украине

Объявление русских на Украине нетитульной нацией - это чушь и бред собачий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

"Сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли решение официальное, что русские на Украине - это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну Бог с ними", - отметил Путин, говоря о позиции киевского режима.

Путин высказался об окончании СВО