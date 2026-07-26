Украина в отдаленной, а возможно, и близкой перспективе потеряет свои западные территории, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ. Об этом пишет РБК.

Глава государства подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но «Киев объявил Москву врагом, а русских — не титульной нацией».

«Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало», — отметил Путин.

Российский лидер разъяснил, что утрата территорий произойдет не завтра, может быть, не послезавтра, а через 1-2 года, возможно даже, что через 10-15 лет. Он добавил, что «все исторически встанет на свои места».

Путин уверен в победе России

Ранее сообщалось, что западные аналитики в 2022-2024 годах предсказывали, что Западу удастся нанести стратегическое поражение России, мирное соглашение в связи с этим будет заключено на условиях Киева.

В 2025 году риторика изменилась — в прессе Германии, Британии, Франции, США стало появляться все больше прогнозов о распаде Украины и разделе ее территорий между Турцией, Венгрией, Румынией, Белоруссией, Польшей, Словакией и Россией.