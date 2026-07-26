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Путин: СВО рано или поздно закончится

ТАССиещё 2

Специальная военная операция, безусловно, рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее, отметил президент России Владимир Путин.

Путин высказался об окончании СВО
© ТАСС

Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. В том числе говорили о чувстве единства, которое важно и на поле боя, и в целом - для такой многонациональной страны, как Россия.

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"Вот у нас закончится СВО... а это закончится, безусловно, рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранить", - подчеркнул Путин.