Путин высказался об окончании СВО

Специальная военная операция, безусловно, рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее, отметил президент России Владимир Путин.

Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. В том числе говорили о чувстве единства, которое важно и на поле боя, и в целом - для такой многонациональной страны, как Россия.

Путин спрогнозировал, что Украина потеряет западные территории