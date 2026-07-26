Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему "сливается вся информация, которая есть" по теме СВО.

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Путин рассказал, что получает информацию от политических деятелей. командиров и бойцов, с которыми удается увидеться, а также от спецслужб, посредством СМИ и даже блогеров.

Слова президента прозвучали в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота.

Путин также сказал, что РФ ответила специальной военной операцией на действия Киева "в отношении тогдашнего юго-востока Украины".