Путин заявил, что ему "сливается вся информация, которая есть" по теме СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему "сливается вся информация, которая есть" по теме СВО.
Путин рассказал, что получает информацию от политических деятелей. командиров и бойцов, с которыми удается увидеться, а также от спецслужб, посредством СМИ и даже блогеров.
Слова президента прозвучали в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота.
Путин также сказал, что РФ ответила специальной военной операцией на действия Киева "в отношении тогдашнего юго-востока Украины".