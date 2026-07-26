Путин: безопасность Калининградской области обеспечат всеми способами

Безопасность Калининградской области в случае каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями, которые есть у Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами.
"Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации", - подчеркнул Путин.
По словам главы государства, на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент уточнил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены.
"Надеюсь, что они исполняются должным образом", - указал Путин.