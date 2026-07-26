Путин: безопасность Калининградской области обеспечат всеми способами

Безопасность Калининградской области в случае каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями, которые есть у Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами.

"Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации", - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент уточнил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены.