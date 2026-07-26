Президент РФ Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами, отметил, что в случае попыток захвата российских судов нужно действовать аккуратно, но решительно - как и нужно бороться с пиратством.

"Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ - прим. ТАСС) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом - прим. ТАСС) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом", - сказал глава государства.

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