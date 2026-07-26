В Кремле высказались о дуализме Трампа в позиции по Украине

В Кремле видят дуализм в позиции президента США Дональда Трампа относительно украинского конфликта. С одной стороны он стал инициатором опосредованных поставок оружия Киеву, с другой — стремится к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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В разговоре с журналистами Песков сказал, что в Кремле видят двойственность политики Трампа и его администрации.

«С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело», — отметил Песков.

С другой стороны, отметил представитель Кремля, США «искренне заявляют» о готовности способствовать мирному урегулированию.

По словам Пескова, «нам это импонирует», Россия поддерживает подобную позицию.

Ранее в Госдуме также прокомментировали дуализм позиции США по Украине.