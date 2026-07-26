Путин прибыл в Санкт-Петербург в День ВМФ

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал в главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить военнослужащих Военно-морского флота с Днем ВМФ. Это многолетняя личная традиция президента встречать праздник в Северной столице.

Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев и Главнокомандующий ВМФ России Герой России адмирал флота Александр Моисеев.

"Здравствуйте, товарищи" , - приветствовал президент роту Почетного караула. В ответ прозвучало громогласное троекратное "ура!".

Ожидается, что сегодня Путин также по видеосвязи примет доклады командующих Северным, Тихоокеанским, Балтийским флотами, Каспийской флотилии и Черноморским флотом об оперативной обстановке и выполняемых задачах.

День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля. Уже второй год в целях безопасности он проходит без Главного военно-морского парада.