В МИД РФ прокомментировали ситуацию с экс-прокурором МУС

Россия полагает необходимым привлечь экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. В связи с этим, Москва будет добиваться его выдачи, пишет пресс-служба правового департамента МИД РФ в Telegram-канале.

Ассамблея государств-участников Римского статута МУС в пятницу, 24 июля, большинством голосов приняла решение отстранить от должности Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

В ведомстве отметили, что разбирательство по делу прокурора длилось почти два года. В итоге, 82 из 125 стран-участниц МУС посчитали собранные доказательства вины Хана достаточными для того, чтобы принять меры против него.

«[Экс-прокурор] больше не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности», — подчеркнули в департаменте.

В пресс-службе заметили, что ряд стран на фоне постоянных скандалов покинул МУС — вслед за Буркина-Фасо, Мали, Нигером о своем «твердом и безоговорочном» решении выйти из организации объявила Венесуэла.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МУС квазиюридической структурой, которая своим существованием уничтожает идею законности.