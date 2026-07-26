Раскрыты детали об отпусках сотрудников администрации президента

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл детали об отпусках сотрудников администрации президента России. Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Life Александра Юнашева.

Песков рассказал, что у каждого работника есть отдельный график отпусков, а также темп подготовки тех или иных мероприятий.

«А так — все люди», — добавил он.

Собеседник Юнашева также отметил, что сотрудники администрации президента могут отдыхать с полным отключением от рабочих процессов, так как в отпуске у них нет спецсвязи, которой пользуется глава государства.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке. По его словам, политики общались с помощью переводчиков.