Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине, вернувшись к стамбульской формуле переговоров. В ответ Владимир Владимирович пообещал подробно проинформировать казахстанского коллегу о ходе СВО. Именитый эрудит и уроженец Одессы Анатолий Вассерман рассказал «МК», когда и при каком условии закончится СВО.

- Он (Токаев) - не первый, кто это предлагает, и не последний, у кого это не получится, - считает эрудит. - Потому что еще Макиавелли сказал, что войну невозможно отменить: ее можно только отстрочить в интересах вашего противника.

Западные страны продолжают накачивать киевскую хунту вооружением и не имеют ничего против ударов по российским гражданским объектам. Вассерман уверен: поставки боеприпасов со стороны недружественных стран, также, как и сам украинский конфликт, закончатся тогда, когда террористическая организация Украина будет ликвидирована полностью.

- Когда мы выйдем на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратят (накачивать киевских боевиков оружием – авт.), - говорит Анатолий Александрович. - То есть до тех пор, пока террористическая организация Украина не ликвидирована полностью, противник будет ее очень старательно использовать против нас. Они, знаете ли, живут по принципу: когда не можешь быстро бежать, постарайся остановить противника.

- Сказать, когда мы выйдем на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, я не могу, - объясняет эрудит. – Это, к сожалению, не предсказуемо. Именно потому, что Украиной против нас воюет вся НАТО. А запаса прочности НАТО, как я уже неоднократно говорил, может хватить еще на несколько лет. Другое дело, что запас прочности России еще никому не удавалось исчерпать. Так что мы в любом случае победим рано или поздно, так или иначе. Но, в какие сроки это произойдет, предсказать невозможно.

При этом Вассерман считает: что отказываться от торговли с недружественными странами России не стоит. С ними нужно работать только на выгодных для нас условиях.