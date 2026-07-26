В России заявили о продаже украинских детей в рабство в Европу

Украинских детей продают в Европу в рабство через даркнет, заявил вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

«От 30 до 50 тысяч долларов стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов», — сказала она.

По ее словам, полиция ряда стран Европы уже зафиксировали десятки случаев, где детей с Украины используют в качестве рабского труда.

Ранее дети взяли в осаду украинский военкомат в Хмельницком из-за того, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) мобилизовали их футбольного тренера.