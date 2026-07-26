Представители украинского полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) готовят подростков к проведению терактов против мирного населения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Об этом пишет ТАСС.

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«Эти преступники организовывали обучение детей 14-18 лет для террористической деятельности в городских условиях», — указала она.

Депутат рассказала, что представители бригады обучали детей организации подрывов. По ее словам, целью было уничтожение мирного населения. Кузнецова выразила надежду, что все участники полка получат свои приговоры.

Ранее стало известно, что ВСУ используют полки «Азов» и «Кракен»** (запрещенная в России террористическая организация) в качестве заградительных отрядов.

*запрещенная в России террористическая организация.

**запрещенная в России террористическая организация.