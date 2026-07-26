Две страны уличили в скрытном наращивании ядерных арсеналов

Великобритания и Франция начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов.

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«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — высказался он.

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По словам дипломата, Британия вновь открывает свои аэродромы для размещения американского «тактического» ядерного оружия, а Париж рассуждает о модальностях «передового сдерживания».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Он распорядился увеличить количество ядерного оружия.