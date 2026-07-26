$78.0388.89

На Запорожье призвали наказать всех участников атаки ВСУ на Кирилловку

Lenta.ruиещё 1

Все, кто участвовал в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирилловке, должны понести наказание, заявил министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов. Об этом пишет ТАСС.

На Запорожье призвали наказать всех участников атаки ВСУ на Кирилловку
© Лента.ру

По его словам, Киев в очередной раз дал понять, что это террористический режим. По мнению политика, переговоров с ним вести нельзя.

«Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — подчеркнул он.

Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке выросло до 12

Логунов призвал мирных жителей региона помогать фронту.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля. Уточнялось, что украинская армия использовала большое количество беспилотников.