Киев не может достичь побед на поле боя, поэтому использует полученное от западных партнеров вооружение для террористической войны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

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Дипломат назвал «преднамеренным цинизмом» удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Кирилловке Запорожской области. Он напомнил, что в округе никогда не было военных объектов.

В МИД России призвали международные структуры не замалчивать преступления Киева

«Люди туда приехали — это не военные люди. Это приехали обычные семьи для того, чтобы провести там всего лишь несколько дней на берегу моря под солнцем», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ атаковали дронами туристические базы в Запорожской области.